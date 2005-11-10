Arrivano nuove conferme sull’interesse di Matt Rizzetta, attuale patron del Campobasso in Serie C, nei confronti della Juve Stabia. Dopo le parole di uno degli amministratori giudiziari, Salvatore Scarpa, l’imprenditore italo-americano (proprietario anche del Napoli Basket) starebbe valutando seriamente l’ingresso nella società di Castellammare di Stabia.

Contatti col presidente Morrone

Secondo quanto riferito dal Quotidiano Napoli Rizzetta sarebbe in dialogo costante con l’attuale presidente del club Alfondo Morrone per comprendere la fattibilità dell’acquisto del club e del progetto che servirebbe per riportare serenità in un ambiente scosso dalle vicissitudini societarie con l’abbandono prima di Brera Holding, che aveva messo a rischio anche la conclusione dello scorso campionato, e poi i guai extracalcistici di Alfredo Guerra.

Il piano B di Underdog

L’interesse per la Juve Stabia è emerso nei giorni scorsi dopo che il media USA Sportico aveva citato le Vespe come possibile piano B di Underdog Global Partners qualora non andasse in porto la trattativa per l'acquisizione del Napoli. L'idea di Rizzetta e soci sarebbe quella di spostare la Juve Stabia (o la Real Aversa 1925 attualmente in Serie D) nel comune di Napoli, rinominandolo e usando il marchio di una società calcistica napoletana ormai defunta, rilevato dal gruppo all’inizio di quest’anno. Per il progetto sono previsti circa 100 milioni di euro, da destinare a infrastrutture, settore giovanile e iniziative a favore della comunità, con la Serie A come traguardo. Sportico non riportava commenti delle due società coinvolte.