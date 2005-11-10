Juve Stabia, Scarpa conferma i contatti con Rizzetta: “Qualche abboccamento c'è stato"

Il futuro societario della Juve Stabia potrebbe presto entrare in una fase nuova e il nome che torna con più insistenza è quello di Matt Rizzetta. A confermare i primi contatti è Salvatore Scarpa, amministratore giudiziario del club di Castellammare, intervenuto ai microfoni di Rai3 Campania. Scarpa non si è sbilanciato sulle reali intenzioni dell’imprenditore, fondatore di Underdog Global Partners e presidente del Campobasso.

Le parole di Scarpa

Sull’ipotesi di un ingresso di Rizzetta, Scarpa ha mantenuto una posizione prudente: “Se è vero non glielo so dire. Abbiamo avuto qualche tiepido abboccamento con qualche referente di Rizzetta, questo posso confermarlo. Ma allo stesso modo abbiamo ricevuto richieste di informazioni e sondaggi da parte di altri gruppi interessati al progetto Juve Stabia”.

L’amministratore giudiziario ha poi fissato un paletto sul futuro della società: “È nostra intenzione affidare la società, se si dovessero verificare le condizioni, in mani di soggetti che tutelino Castellammare, perché la Juve Stabia fa parte del patrimonio della città”. Il quadro che emerge è quindi ancora aperto: contatti iniziali con l’area Rizzetta, ma nessuna esclusiva e almeno altri soggetti che si sono informati sul club.

Il piano B di Underdog

L’interesse per la Juve Stabia è emerso nei giorni scorsi dopo che il media USA Sportico aveva citato le Vespe come possibile piano B di Underdog Global Partners qualora non andasse in porto la trattativa per l'acquisizione del Napoli. L'idea di Rizzetta e soci sarebbe quella di spostare la Juve Stabia (o la Real Aversa 1925 attualmente in Serie D) nel comune di Napoli, rinominandolo e usando il marchio di una società calcistica napoletana ormai defunta, rilevato dal gruppo all’inizio di quest’anno. Per il progetto sono previsti circa 100 milioni di euro, da destinare a infrastrutture, settore giovanile e iniziative a favore della comunità, con la Serie A come traguardo. Sportico non riportava commenti delle due società coinvolte.

Il nodo Napoli

La priorità di Rizzetta, però, resta il Napoli, definito la “scelta logica” all’interno di un progetto che punta a un colosso multisport con Napoli Basket, pallavolo e altre discipline. Underdog ha avviato la sua spinta per il club azzurro alla fine del 2025 e Rizzetta ha detto che i colloqui sono ancora in corso. Dopo un incontro con Aurelio De Laurentiis emerso sulla stampa, però, il presidente azzurro ha negato con forza che la società sia in vendita. Rizzetta si dice “fiducioso”, ma non vorrebbe che il percorso si trascinasse troppo oltre il 2027 prima di valutare le alternative.