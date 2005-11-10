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Rizzetta e il Napoli: "Siamo pronti davanti a condizioni reciprocamente eque di ADL"

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Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 11:45Serie A
01.11.2026 11:45Serie A
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Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata con Tuttomercatoweb.com, Matt Rizzetta, che col fondo Underdog cerca di acquistare il Napoli Calcio da Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche dello stato dell'arte della trattativa per la quale 'le cifre sono di 1-1,3 miliardi di euro", ha detto ai nostri microfoni. ""Io avevo già comunicato al presidente la nostra disponibilità e le condizioni che noi riteniamo eque per entrambi nel caso in cui volesse valutare una potenziale cessione, ma ripeto lui è il proprietario e può fare quello che vuole e ha già dimostrato negli ultimi 22 anni di poter gestire alla altezza di una piazza importante come Napoli".

Vede margini nella trattativa?
""Ovviamente essendo il patrimonio sportivo più grande del popolo napoletano, il Calcio Napoli sarebbe un’aggiunta importante nella nostra visione, ma rimane comunque una società privata guidata dal Presidente De Laurentiis che ha fatto un capolavoro e lui non ha nessun obbligo né bisogno di vendere, ma se dovesse voler cedere alle condizioni che sarebbero reciprocamente eque noi saremo pronti".

Clicca qui per l'intervista integrale di Rizzetta a TMW

Napoli, le ultime verso la Juventus

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Juventus con l’ipotesi di un 4-3-3 con De Bruyne al centro del centrocampo. Il belga potrebbe agire in una posizione più arretrata, affiancato da McTominay e Anguissa, chiamati ad accompagnare la manovra con inserimenti e lavoro di copertura. Scelta forzata dopo l’infortunio di Lobotka, ma occhio all’ipotesi Gilmour. Tra i pali è previsto il rientro di Alex Meret, con una linea difensiva composta da Di Lorenzo sulla destra e Olivera sulla sinistra. Al centro, la coppia centrale formata da Rrahmani e Rafa Marin. Davanti, Hojlund è il riferimento centrale del tridente. Ai suoi lati dovrebbero agire Politano sulla corsia destra e Noa Lang, verso la conferma dopo la bella prestazione di Monza

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