Rocchi debutta a DAZN. E promuove Orsato: "Normative funzionali, tutti ne beneficiano"

Gianluca Rocchi esordisce come opinionista negli studi di DAZN. E all’ex designatore degli arbitri viene posta da subito la più scomoda delle domande, ovverosia se sia soddisfatto di quanto fatto dal suo successore, Daniele Orsato, e del modo in cui ha cambiato il gioco in poche giornate. Ha detto Rocchi: “Sì, assolutamente: l’IFAB ha varato normative funzionali per il calcio e tutti ne stanno traendo grande beneficio".