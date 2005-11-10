Rocchi debutta a DAZN. E promuove Orsato: "Normative funzionali, tutti ne beneficiano"
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
ieri alle 23:04Serie A
autore Dimitri Conti
11.10.2026 23:04Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gianluca Rocchi esordisce come opinionista negli studi di DAZN. E all’ex designatore degli arbitri viene posta da subito la più scomoda delle domande, ovverosia se sia soddisfatto di quanto fatto dal suo successore, Daniele Orsato, e del modo in cui ha cambiato il gioco in poche giornate. Ha detto Rocchi: “Sì, assolutamente: l’IFAB ha varato normative funzionali per il calcio e tutti ne stanno traendo grande beneficio".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:04 Serie A
Milan, Amorim: "Stiamo migliorando in tante cose e molto velocemente, ma dovevamo vincere"
Ieri
23:52 Serie A
Sommer sfida il suo passato: "Blu e nero speciali per me. Con l'Inter momenti memorabili"