D'Amico: "Endrick a gennaio? Vogliamo calciatori forti e trattenere chi arriva in prestito"

Tony D'Amico, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport prima del calcio d'inizio della sfida casalinga contro il Genoa e valida per la settima giornata di Serie A: "Sicuramente per affrontare determinate competizioni e per competere in partite come mercoledì, ma anche confermarci in Champions, servirà un altro step e aggiungere qualcosina. Ci abbiamo provato in estate, non ci siamo riusciti per alcuni motivi e ci riproveremo per poterci migliorare".

Rodrigo Mora un 2004, anche Castro, Lulli e Pisilli sono giovani. Linea verde?

"Ci aspettiamo che i ragazzi ci mostrino quello che vediamo in allenamento e nelle partite. Sono ragazzi di qualità, su cui abbiamo investito tanto quest'estate. Linea verde iniziata quest'estate, comunque mantenendo un gruppo storico e nucleo importante, volevamo questo mix. Già a inizio mercato ci abbiamo pensato".

Prima di mercoledì sera si era parlato di prendere Endrick in prestito...

"La nostra politica è prendere giocatori forti. Poi quando si acquista un giocatore in prestito ci sono varie opzioni da inserire. Come Roma vogliamo avere, a fine campionato, l'opzione di poter trattenere chi andiamo a prendere anche in prestito. Questa è la linea".