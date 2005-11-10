Roma, D'Amico: "Svilar e Dybala tornano dopo la sosta. Speriamo di recuperarne 3-4"

Tony D'Amico, direttore sportivo della Roma, prima del match contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di DAZN: "Stasera si chiude un ciclo duro di nove partite in ventotto giorni. Partite di alto livello in cui abbiamo perso anche dei giocatori, che speriamo di riavere dopo la sosta, almeno 3-4 di loro. Intanto stasera recuperiamo Koné e quindi valuteremo il suo rientro".

Dopo la sosta torneranno Dybala e Svilar?

"Pensiamo di sì".

Cosa si aspetta dopo la sconfitta beffarda col Manchester United?

Mi aspetto quello che abbiamo sempre fatto, cioè grandi partite. Arriviamo dispiaciuti di aver mostrato ancora un grande calcio per larghi tratti della partita. I risultati ottenuti con Real Madrid e Manchester United non rispecchiano quanto fatto in campo. Ma ora concentriamoci sul Sassuolo".

Avrete tanti nazionali. Come vivrete la sosta?

"Siamo contenti che i nostri ragazzi hanno ritrovato la convocazione in nazionale, anche i più giovani. Ma non ci preoccupano gli infortuni, siamo contenti per loro".

Va a vedere Italia-Francia?

"Probabilmente sì".