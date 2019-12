Roma, anche Manchester United ed Everton sulle tracce di Florenzi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di sapere se giocherà da titolare stasera contro la Fiorentina, Alessandro Florenzi resta un tema d'attualità in casa Roma. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il capitano giallorosso, oltre ai viola, avrebbe estimatori attivi anche oltremanica. In particolare, sulle sue tracce vi sarebbero il Manchester United e l'Everton (che sarà) di Ancelotti.