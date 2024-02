Roma, De Rossi: "Dovremo fare benissimo. Smalling dall'inizio anche per il suo morale"

Prima della gara tra Roma e Torino, valida per la 26^ giornata di Serie A TIM, a parlare ai microfoni di DAZN in casa giallorossa è l'allenatore Daniele De Rossi:

"È sempre tutto in funzione dell'avversario, anche se potremmo essere non brillantissimi. Anche loro saranno reduci dal turno infrasettimanale, per cui non ci saranno scuse. Tutti quelli che giocheranno saranno al top e perciò dovremo fare benissimo".

"Faremo tante partite perciò ci sta un turno di riposo per qualcuno - continua -. Ogni tanto faccio dei cambi, ma sono tranquillo".

Su Smalling: "Fisicamente e mentalmente sta bene, anche se non ha tanti minuti nelle gambe. Non sapevamo se schierarlo sin da subito o in corsa, ma la partita poi ci avrebbe portato a dei cambi obbligati, perciò è stato meglio metterlo dall'inizio, anche per il suo morale".