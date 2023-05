Roma, Dybala adesso è ad un bivio: per quanto riguarda il futuro per ora prende tempo

Non è del tutto definito il futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il fantasista della Roma è consapevole della clausola rescissoria presente nel suo contratto, che preoccupa più per l'estero che per l'Italia, dove basterebbe pareggiare l'offerta del club interessato per annullare le possibilità di addio dell'ex Juventus. Per ora lui prende tempo.