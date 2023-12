Roma, Dybala ci prova per la Juve: ma al massimo arriverà la convocazione

vedi letture

Dopo l'infortunio nel primo tempo della sfida contro la Fiorentina, Paulo Dybala, attaccante della Roma punta a tornare in campo nella gara contro la sua ex squadra, la Juventus, gara in programma per sabato 30 dicembre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium, quello che per sette stagioni è stato il suo stadio e dove si è congedato in lacrime nel 2022. Secondo quanto riportato da Sky Sport però, molto difficilmente Jose Mourinho potrà contare su di lui dal primo minuto, vista l'importanza della partita e i ritmi in campo che saranno molto alti.

Obiettivo panchina.

L'argentino vuole esserci, vuole dare il suo contributo per cercare di bissare la vittoria arrivata contro il Napoli sabato scorso, ma al massimo arriverà la convocazione, con la Joya pronto a sedersi in panchina, in modo da dare un'opzione in più a Jose Mourinho a gara in corso. La cosa importante sarà non rischiare l'ennesima ricaduta, visto che la Roma ha dimostrato di essere tutta un'altra squadra con Dybala in campo.