Roma, Dybala poco tutelato dagli arbitri: il club lo considera un uomo vetrina della A

vedi letture

Lo stop di Paulo Dybala nella partita persa contro l'Atalnta ha riaperto un capitolo all'interno del club giallorosso che riguarda l'atteggiamento degli arbitri nei confronti della Joya. La società dei Friedkin è molto irritata per la poca tutela che gode l'argentino. A parere dei proprietari della Roma, Dybala è uno dei giocatori vetrina della Serie A e dovrebbe essere interesse di tutti tutelarlo al meglio, cosa che non sarebbe avvenuta per esempio in occasione dell'entratataccia di Palomino lunedì sera.

Considerando l'importanza della sfida contro il Milan nel prossimo turno, è chiaro che la sua potenziale assenza sarebbe un danno enorme per i giallorossi, che comunque sperano di averlo a disposizione. L'affaticamento al flessore verrà valutato in giornata a Trigoria ma intanto ieri i test effettuati alla caviglia hanno escluso conseguenze per il legamento, lasciando spazio a un timido ottimismo per il recupero visto che la parte interessata non è gonfia. Oggi comunque verranno effettuati nuovi esami proprio alla caviglia per monitorare il recupero e comprenderne le tempistiche. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.