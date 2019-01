Roma, Dzeko: "Ho passato un periodo difficile, ma ora sto tornando"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante della Roma Edin Dzeko, tornato a segnare con una doppietta ieri contro l'Atalanta, ha commentato così il 3-3 di Bergamo al sito ufficiale dei giallorossi: "È difficile da spiegare, dopo un primo tempo straordinario siamo delusi per come non abbiamo giocato nel secondo tempo. Il gol dell’1-3 ha dato forza e fiducia all’Atalanta, hanno pensato di poterci riprendere e ci sono riusciti. Hanno giocato un secondo tempo incredibile, anche perché va detto che sono una squadra forte. Ma noi nella ripresa non abbiamo giocato, non siamo riusciti a fare due tre passaggi di fila e così non si può giocare".

Sul gol subito poco dopo il rigore sbagliato da Zapata: "Non si può spiegare, il rigore sbagliato dovrebbe darti più forza per vincere la partita. Subire gol dopo 45 secondi non si può spiegare”.

Sul quarto posto: "È mancato il salto di qualità, partite così in cui si va sul 3-0 vanno vinte per forza. Abbiamo perso due punti importanti per tornare al quarto posto. L’Atalanta è una squadra forte, lo ha dimostrato, ma con tutto il rispetto da 3-0 non si può finire 3-3”.

Sulla sua doppietta: "Sicuramente ho passato un periodo difficile. Non ero mai stato fuori così a lungo per infortunio, in più c’è stata la sosta. Ho giocato una partita in due mesi e ho un po’ perso il ritmo partita. Cerco sempre di lavorare al meglio e piano piano sto tornando”.

Sulle sue condizioni fisiche: "Sto sempre meglio, questi gol mi danno forza e fiducia e spero che gli ultimi quattro mesi saranno migliori dei primi sei”.