Roma, Fonseca: "Partita sempre in controllo. Potevamo chiuderla prima"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha analizzato la vittoria in casa della Fiorentina dai microfoni di RomaTv. Ecco un estratto delle sue parole: “È stata una vittoria molto importante, devo dire che non è facile giocare a Firenze. Altri grandi squadre hanno auto difficoltà, ma penso che noi abbiamo preparato molto bene la gara, giocando come volevamo. Abbiamo fatto una partita sicura difensivamente e loro non hanno avuto occasioni: tutti hanno giocato bene e con un buon atteggiamento. Abbiamo fatto una buona partita giocando bene il pallone recuperandolo quando lo abbiamo perso. Abbiamo controllato sempre la partita col gioco, abbiamo attaccato e recuperato bene la palla per i contropiedi. Oggi abbiamo fatto questo, che è molto importante. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla prima, non dovevamo prendere quel gol in una partita che abbiamo sempre controllato bene, ma questo è il calcio. Abbiamo parlato all’intervallo e la squadra ha giocato meglio nella ripresa che nel primo tempo”.