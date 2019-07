La Roma vorrebbe presto abbracciare Gonzalo Higuain. Il tecnico giallorosso Fonseca spera di averlo entro fine mese alle sue dipendenze, con Dzeko che verrebbe liberato in direzione Inter. Il problema, come spiega Il Corriere dello Sport, è che Higuain non vuole lasciare la Juventus, come spiegato dal fratello-agente. La Juventus sa di non poterglielo imporre con la forza, anche perché il Napoli cerca di muoversi con anticipo per Icardi.

PACCHETTO ROMA - Anche perché gli accordi sono già quasi del tutto limati. Prestito e riscatto per un totale di 36 milioni (per evitare minusvalenze) con la base iniziale appena inferiore ai 10 milioni. Contratto prolungato per Higuain fino al 2023 - invece dell'attuale 2021 - e oltre 5 milioni di euro netti, comprensivi di bonus, a stagione per firmare con la Roma. La buonuscita, peraltro, non sarebbe un problema.