Roma, Gasperini dopo l'1-1 col Fenerbahçe: "Per la classifica servono anche i pareggi"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il debutto in Champions League sul campo del Fenerbahce: "Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo e con questo ambiente. Credo che sia stata un'ottima gara, alla fine è uscito questo pareggio, per la classifica servono anche quelli per raggiungere gli obiettivi".

Cosa non ha funzionato sul gol preso?

"Siamo usciti male sicuramente, ci succede più quando siamo bassi e schierati che non quando giochiamo nella metà campo avversaria. Dobbiamo lavorarci, perché in questo tipo di competizioni ti trovi anche a difendere basso, è stata sicuramente un'uscita sbagliata".

Ti aspettavi qualcosa di più dai cambi?

"No, direi di noi. Balerdi è entrato benissimo, anche Molina. Pisilli non era facile. Un po' Rodrigo Mora, l'ho messo per sfruttare la sua rapidità però non era facile trovarlo in mezzo alle linee. De Roon è entrato nel finale quando dovevamo portare a casa il risultato. C'è stato il giusto approccio da parte di tutti".

Avete subito gol a inizio ripresa come con l'Atalanta...

"Due indizi fanno prova, si dice così. Nel calcio non è tutto spiegabile, a volte c'è anche la casualità. Però già dalla prossima partita bisogna stare più attenti".