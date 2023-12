Roma, il secondo posto e i playoff portano oltre un milione in bonus UEFA

Il secondo posto in classifica e il passaggio ai playoff porterà in dote poco più di un milione nelle casse della Roma. La distribuzione dei premi UEFA prevede per l'Europa League un bonus di 550mila euro per chi arriva seconda nel proprio girone. Più 500mila euro per chi giocherà i playoff. Un totale di 1.050.000 € per il club capitolino a cui si aggiungerà l'incasso della partita di playoff. Nel caso la squadra dovesse superare il turno riceverà un bonus di 1,2 milioni.