Roma, il verdetto del ricorso per il caso Diawara potrebbe arrivare già nella giornata di oggi

Potrebbe arrivare già oggi il verdetto del ricorso della Roma per il caso Amadou Diawara. Ieri è andato in scena in via telematica il dibattimento con la linea difensiva della società giallorossa, con la Corte d’Appello Federale che si è riunità in in Camera di Consiglio fino alla tarda serata di ieri per deliberare sul 3-0 a tavolino a favore del Verona. La Roma, ricordiamo, aveva schierato Diawara senza averlo inserito nella lista dei 25, una dimenticanza dovuta al fatto che la stagione precedente il centrocampista ancora 22enne poteva giocare senza far parte di tale lista. Il ricorso giallorosso si è basato su questo, sull’errore piuttosto che sul dolo e sul fatto che la Roma non abbia tratto vantaggio da tale circostanza. A Trigoria sperano di riavere indietro il punto in classifica tolto per scalare al secondo posto. Questo il punto della Gazzetta dello Sport.