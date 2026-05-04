Roma in totale controllo del match: segna anche Wesley, è 2-0 al 17' contro la Fiorentina
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È un dominio assoluto quello della Roma all'Olimpico contro la Fiorentina. Grande azione dei giallorossi sull'asse Soulé-Celik, con la palla che arriva al centro dell'area a Hermoso, bravo a servire Wesley, il quale con l'interno destro batte De Gea e al 17' sigla il 2-0.
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