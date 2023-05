Roma, Justin Kluivert ha le idee chiare sul futuro: "Vorrei restare al Valencia. Qui mi diverto"

Justin Kluivert ha le idee chiare sul suo futuro. L'attaccante olandese, attualmente in prestito al Valencia ma di proprietà della Roma, ha dichiarato aDAZN: "Mi piacerebbe restare, perché sto bene qui e mi diverto. Vedremo se sarà possibile, ma mi piacerebbe restare". La richiesta dei giallorossi per il riscatto del giocatore è di 15 milioni di euro, cifra troppo alta per gli iberici. 24 anni, Kluivert in questa stagione ha segnato 8 reti in 25 partite.