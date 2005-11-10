Luis Henrique ferma l'Inter: il quinto attaccante non arriva senza una sua uscita. Il punto

L'Inter è bloccata: vuole una quinta punta, ma la mancata uscita di Luis Henrique complica i piani. La situazione in casa nerazzurra

Il piano dell'Inter di finanziare un ultimo colpo in attacco attraverso la cessione di Luis Henrique subisce una frenata decisiva. La Roma, inizialmente interessata all'esterno brasiliano valutato non meno di 25 milioni di euro tra prestito con obbligo o titolo definitivo, ha virato con decisione su Jayden Oosterwolde del Fenerbahce, operazione chiusa a cifre decisamente più contenute. Senza un'uscita nel reparto avanzato, la dirigenza nerazzurra rischia di trovarsi con una rosa extralarge e potenzialmente scontenta. Resta da capire se dalla Premier League arrivino sondaggi concreti nell'ultima settimana di mercato per riaprire lo scenario.

Cosa filtra

Parallelamente, le altre opzioni in uscita per fare spazio restano al momento bloccate. Aleksander Stankovic, nonostante i ragionamenti del club di viale Liberazione legati al rischio di contrarre il suo minutaggio dopo l'innesto di Curtis Jones, ha ribadito la volontà di giocarsi le proprie carte alla corte di Cristian Chivu, rimandando ogni eventuale valutazione a gennaio. Situazione analoga sul fronte Ange-Yoan Bonny, attorno al quale non si registrano mosse capaci di modificare le gerarchie dell'organico nerazzurro.

Come muoversi ora

In questo contesto, la strategia dell'Inter per il finale di calciomercato diventa puramente attendista: si punta a cogliere un'eventuale occasione negli ultimi giorni per regalare a Chivu un profilo d'attacco dotato di fantasia, imprevedibilità e capacità di saltare l'uomo. L'identikit cercato è quello di una risorsa d'impatto a gara in corso, da ingaggiare a condizioni economiche e d'ingaggio del tutto sostenibili, permettendo al club di monitorare il mercato senza assilli dopo aver già blindato le priorità della rosa.