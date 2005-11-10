Napoli, tutti i nodi per arrivare a Gabriel Jesus. E due opzioni per Allegri

Napoli, all-in su Gabriel Jesus: è lui il prescelto di Max Allegri. Ma un dettaglio non secondario frena la dirigenza azzurra

Il Napoli si appresta a vivere gli ultimi, frenetici giorni di calciomercato con l'obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri il rinforzo ideale per il reparto avanzato: il profilo in cima ai pensieri resta Gabriel Jesus dell'Arsenal, ma le contingenze numeriche ed economiche impongono la massima prudenza. Senza una cessione la dirigenza azzurra non potrà affondare il colpo, e attualmente l'unico elemento in grado di sbloccare il budget necessario (stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro per il cartellino) è Noa Lang.

Il punto sull'olandese

Sullo sfondo permane un elenco consistente di elementi in uscita da sistemare per snellire la rosa (Ngonge, Cheddira, Lindstrom, Cajuste, Mazzocchi e Obaretin), ma la decisione del club di non concedere sconti e rifiutare le sole formule di prestito per Noa Lang allontana per ora la fumata bianca. Sulle tracce dell'esterno olandese si registrano infatti unicamente sondaggi a titolo temporaneo, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, tra cui la proposta avanzata dall'Atalanta basata su un prestito da 2 milioni più uno di bonus con diritto di riscatto fissato a 20. Il Napoli ha rispedito al mittente l'offerta della Dea, così come le avance del Galatasaray, per non svalutare un patrimonio pagato quasi 30 milioni soltanto un'estate fa.

Cosa succede ora

Nel frattempo, appare ormai blindata la permanenza di Lorenzo Lucca, destinato a comporre insieme a Rasmus Hojlund il tandem di centravanti di ruolo della squadra per la stagione appena iniziata. Nonostante la conferma dei propri riferimenti d'attacco, Allegri continua a richiedere una punta in grado di svariare sul fronte offensivo. Se le complessità economiche legate all'ingaggio da 6 milioni di Gabriel Jesus dovessero rivelarsi insuperabili per il ds Manna, il Napoli valuterà piste alternative sul mercato estero: tra queste spicca il nome di Amine Gouiri dell'Olympique Marsiglia (seguito anche dal Tottenham) e Marc Guiu, 20enne del Chelsea valutato circa 15 milioni di euro, che presenterebbe il vantaggio strategico di non occupare slot nella lista over.