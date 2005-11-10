Roma, Malen: "Sto facendo bene ma è lunga. 19 gol in 20 partite? Ne sono orgoglioso"
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Al termine del successo contro il Lecce, Donyell Malen ha parlato così del premio di MVP della gara vinta dalla sua Roma: "Ci sono altri giocatori che meritano questo premio, sto facendo bene ma ogni partita è una storia a sè. 19 gol in 20 partite? Ne sono orgoglioso. Lulli? Ne sono davvero fiero, è un giocatore forte, corre tanto, fa assist, è un piacere averlo con noi".
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