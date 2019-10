© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista ai microfoni di DAZN per Gianluca Mancini, difensore della Roma. L'ex Atalanta ha raccontato i temi legati ai suoi primi mesi nella capitale. Fra questi quello sulla prima convocazione in Nazionale: “E’ stata bella la prima convocazione, mi sembrava di essere passato dalla primavera alla prima squadra quando ero Firenze. Ero in Under 21 e Di Biagio mi disse che il CT Mancini voleva chiamarmi in Nazionale maggiore. Andai fuori di me, lì trovai giocatori come Chiellini, Bonucci, Veratti, Florenzi. Gente che io tifavo con le strisce colorate in faccia, fu incredibile!”