Roma, Mourinho lavora al 3-5-2 e Sabitzer diventa fondamentale. L'alternativa gioca nel PSG

La Roma cerca un centrocampista per completare la mediana. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale mister Mourinho starebbe meditando di impostare la squadra sul 3-5-2, che potrebbe subire variazioni in corso d'opera a seconda delle necessità (4-3-3 per esempio). Dopo aver aggiunto qualità con l'arrivo di Aouar a parametro zero, ora Tiago Pinto lavora per prendere una mezzala di dinamismo e forza fisica. Il primo nome è sempre il solito, quel Marcel Sabitzer già cercato l'estate scorsa, con l'obiettivo di portarlo nella capitale in prestito con diritto di riscatto.

L'alternativa è Renato Sanches

Se il Bayern Monaco non dovesse liberare il giocatore, appena rientrato dal prestito al Manchester United della passata stagione, ecco che potrebbe tornare di moda Renato Sanches. Il Paris Saint-Germain è disposto a lasciarlo andare in prestito, anche se la Roma non è convinta al 100% a causa dei suoi frequenti problemi fisici. Lo scorso anno il portoghese si è fermato infatti ben quattro volte, tre su quattro per ragioni muscolari.