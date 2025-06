Ufficiale Lecco, accordo con lo svizzero Guillaume Furrer: contratto fino al giugno 2027

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver sottoscritto, in data odierna, un Accordo Preliminare per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guillaume Furrer, valevole per la Stagione Sportiva 2025/2026.

L’attaccante svizzero ha firmato un Contratto con decorrenza 1 luglio 2025 e scadenza 30 giugno 2027.

Furrer indosserà la maglia numero 10.

Furrer (24) nel corso dell'ultima stagione ha militato in Svizzera nel Neuchatel Xamax, totalizzando 21 presenze e un gol. In precednza per lui esperienze anche con FC Baden, Friburgo e Zurigo (ma solo nel settore giovanile9