Roma, Mourinho: "Nel momento in cui si decide tutto siamo in difficoltà. Oggi sarà dura"

vedi letture

José Mourinho, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan: "Se mi chiedete degli obiettivi io sono sempre molto tranquillo, dipende dalla situazione. Una cosa è la nostra squadra al massimo del potenziale, un’altra cosa è la nostra squadra con dei problemi. In questo momento si decide tutto nella stagione, noi siamo in difficoltà. Dobbiamo avere fiducia in chi gioca, ma dobbiamo sapere che nella rosa come la nostra fa la differenza se gioca un giocatore A o un giocatore B, abbiamo cercato di dare massima fiducia a tutti. Sarà dura, ma sicuramente avremo la voglia, speriamo di fare una buona gara".