Roma, Pellegrini è uscito all'intervallo. Elongazione per il capitano giallorosso
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Lorenzo Pellegrini è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo per un problema fisico. Il centrocampista giallorosso non è rientrato in campo per il secondo tempo della sfida contro il Pisa.
Nel post gara, a DAZN, Gian Piero Gasperini ha spiegato che si tratta di un'elongazione alla gamba, aggiungendo come al momento non sembri un infortunio grave, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti nei prossimi giorni per definire con precisione i tempi di recupero. Lo staff medico della Roma monitorerà la situazione del centrocampista, che rischia ora uno stop precauzionale in vista dei prossimi impegni stagionali.
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