Roma, Pellegrini: "Ranieri ha reso tutto più semplice. Soulé mi piace da morire"

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Como: "Penso che il mister sia bravo a farci sentire tutti importanti, sappiamo che la panchina non è una punizione perché puoi fare qualcosa in più entrando nel secondo tempo. Siamo molto tranquilli, un gruppo sano che vuole solo il bene dalla Roma".

Come sta vivendo questo momento lo spogliatoio?

"La squadra è tranquilla, abbiamo passato un momento in cui le cose non andavano. Con l'arrivo del mister è stato tutto più semplice, è stato gestito tutto con più spensieratezza. Adesso le cose vanno bene, ma dobbiamo fare ancora di più. Oggi giochiamo davanti a un pubblico meraviglioso e vogliamo vincere la partita.

C'è un giocatore che ti ha colpito maggiormente?

"Se devo fare un nome faccio quello di Soulé, è un giocatore che mi piace da morire: ho tanta fiducia in lui e da romanista sono felice che vesta questa maglia".

Le formazioni ufficiali di Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. A disp. De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Pisilli, El Shaarawy. All. Claudio Ranieri

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao. A disp. Vigorito, Reina, Iovine, Dele Alli, Gabrielloni, Douvikas, Jack, Fadera, Moreno, Ikoné, Engelhardt, Braunoder, Vojvoda. All. Cesc Fabregas