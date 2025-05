Napoli, pronta la lista della spesa di Conte: almeno otto acquisti, idee Hojlund e Pellegrini

Alla fine la telenovela si è chiusa positivamente per il Napoli. L'intesa fra la società e il tecnico Antonio Conte si è risolta positivamente con l'allenatore salentino che sarà ancora in sella alla squadra partenopea anche la prossima stagione. La cavalcata di quest'anno è stata certamente importante con la conquista del quarto scudetto della storia, il secondo in tre anni. Un lavoro di squadra coordinato dall'ex Juve e Inter che proseguirà anche l'anno prossimo con il titolo da difendere e una Champions da giocare.

Almeno otto acquisti

Decisivo l’incontro di ieri dove sono stati spiegati al mister azzurro i progetti e le strategie di mercato. Sono infatti pronti 200 milioni di investire nella prossima sessione di trattative con giocatori importanti pronti a vestire la casacca napoletana. Uno di questi è De Bruyne ma, riporta l’edizione odierna de Il Mattino, saranno almeno otto i rinforzi che potrebbero arrivare per alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa a disposizione.

Idee Hojlund e Pellegrini

Nel weekend ci sarà un summit tra Ischia e Capri con il direttore sportivo Manna che, su indicazioni di Conte, presenterà la lista della spesa al presidente De Laurentiis. Come si legge sul quotidiano, oltre a Lucca, ci sarebbero anche i nomi di Rasmus Hojlund e Lorenzo Pellegrini.