Per una Roma più forte. Il Messaggero titola: "Gli assi di Massara, Dybala e Pellegrini"

vedi letture

Mentre molti tifosi sono attratti dal Mondiale per Club in svolgimento negli Stati Uniti, nella capitale d'Italia sta avvenendo una ricostruzione totale della Roma. Via Ranieri dalla panchina è arrivato Gian Piero Gasperini, ma il primo è finito comunque a lavorare nel team dirigenziale giallorosso, che ha salutato l'ormai ex ds Ghisolfi per accogliere il suo erede, Frederic Massara. "Gli assi di Massara, Dybala e Pellegrini", l'apertura in taglio alto de Il Messaggero.

Dalle prime parole in seguito all'annuncio del club capitolino in merito al suo arrivo, Massara ha parlato a 360 gradi del ruolo che avrà all'interno del club e il motivo per cui è tornato all'ombra del Colosseo: "Tornare in questo club è motivo di grande orgoglio, alla Roma ho vissuto momenti significativi della mia carriera legandomi alla città e alla tradizione della società. Al di là del sentimento conservato in questi anni, non vedo l'ora di riabbracciare la sfida sportiva che attende tutti noi".

Massara ha poi espresso fiducia nel valore dell’organico attuale, sottolineando i segnali positivi emersi nella fase finale della scorsa stagione. "È di valore e lo ha dimostrato nell'ultima parte di stagione coi risultati. Ci sono molti giocatori forti, siamo convinti di poter costruire una squadra ancora più forte". L’intenzione della Roma è dunque quella di intervenire in modo mirato sul mercato, senza stravolgere ma potenziando l’identità già consolidata.