Roma, per l'attacco Morata è in attesa: prima servono le cessioni di Ibanez e Karsdorp

Prima le cessioni. La Roma è molto attiva sul mercato. L’obiettivo della società della Capitale è quella di rinforzare il pacchetto offensivo con Alvaro Morata sempre in corsa. L’attaccante spagnolo per il momento è in stand by ma rimane comunque un giocatore nel mirino che può fare certamente comodo a José Mourinho, al lavoro per preparare la squadra in vista della prossima stagione.

Le mosse giallorosse

La proprietà però in questo momento è in attesa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa e scrive che per il momento si attendono le cessioni specialmente Ibanez e Karsdorp. Poi allora la Roma avrà i soldi necessari per l'offerta all'Atletico Madrid, si parla di 15-16 milioni di euro, e al giocatore con l'accordo che c'è già fino al 2027 ad un ingaggio di 4,5 milioni di euro.