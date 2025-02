Roma, proposto Bernat per la fascia sinistra. Il club la valuta come operazione last minute

vedi letture

Proposto alla Roma in queste ore quasi a titolo gratuito Juan Bernat, terzino sinistro ora in prestito al Villarreal (dove gioca poco) ma di proprietà del PSG con cui ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club giallorosso la sta valutando come operazione last minute, rivela gazzetta.it, anche se in quel ruolo in pole c’è Salah-Eddine del Twente.