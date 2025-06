Roma, Svilar giallorosso a vita? Si valuta una proposta di 8 anni sfruttando il Decreto Abodi

La Roma è pronta a blindare il proprio portiere. Mile Svilar è reduce da un’ottima stagione. L’esterno difensore serbo è cresciuto molto in giallorosso partendo prima come seconda scelta e successivamente, con prestazioni sempre più in crescendo, è riuscito a guadagnarsi il posto da titolare. Con mister Claudio Ranieri è stato fra i protagonisti della risalita della squadra della Capitale con 51 presenze fra le varie competizioni e 51 gol subito senza dimenticare poi le 19 partite chiuse con la porta inviolata.

Svilar giallorosso a vita?

Il mercato della società giallorossa però è ancora in divenire visto che entro lunedì vanno rispettate le scadenze del Settlement Agreement. Ciò nonostante il giocatore resta uno dei punti fermi che la triade Massara-Ranieri-Gasperini vuole preservare anche per la prossima stagione. Per questo motivo che il club vuole legare il portiere a vita ai colori giallorossi.

Utilizzare il Decreto Abodi

Il club della capitale infatti vorrebbe proporre un rinnovo quinquennale a Svilar. Un prolungamento di contratto che, sfruttando il Decreto Abodi recentemente approvato in Parlamento e che prevede contratti superiori ai cinque anni, potrebbe prevedere un'opzione per ulteriori tre stagioni. Il giocatore sarebbe stato rassicurato in questi giorni dalla società sul buon esito della trattativa. Questo è quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero.