La Roma guarda al Lione retrocesso: da Mikautadze a Fofana, quante occasioni di mercato

La crisi finanziaria dell'Olympique Lione potrebbe trasformarsi in un'opportunità di mercato per la Roma. Il club francese, ufficialmente retrocesso in Ligue 2 dalla DNCG per un'esposizione debitoria di 175 milioni di euro, sarà costretto a vendere i propri pezzi pregiati. Tra questi c'è Georges Mikautadze, attaccante georgiano già seguito dalla Roma la scorsa estate e nuovamente a gennaio, ma all’epoca la richiesta di 30 milioni lo aveva reso inavvicinabile. Ora lo scenario è cambiato: il prezzo potrebbe scendere intorno ai 20 milioni, rendendolo una ghiotta occasione.

Massara conosce bene il profilo del 23enne, autore di 17 gol e 11 assist nell’ultima stagione, e lo ritiene ideale per il progetto tecnico di Gasperini. Con la possibile cessione di Abraham (corteggiato in Turchia e in MLS) e di Shomurodov, il club giallorosso potrebbe concretamente tornare alla carica per un obiettivo di vecchia data come Mikautadze.

Ma il georgiano non è l’unico nome sulla lista romanista: da tenere d’occhio anche Malick Fofana, esterno belga classe 2005 con 11 gol e 6 assist, e il mediano statunitense ex Venezia Tanner Tessmann. Più difficile invece l’arrivo di Moussa Niakhaté, centrale francese di origini guineane, per via della contemporanea partecipazione di N’Dicka alla Coppa d’Africa. Roma vigile: da Lione potrebbe arrivare più di un rinforzo.