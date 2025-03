Roma, Ranieri: “Dovbyk giocatore straordinario. Futuro allenatore? Più giovane di me”

Dopo la vittoria per 0-1 contro il Lecce di Marco Giampaolo tra le mura dello Stadio Via del Mare, match valido per la 30° giornata della Serie A Enilive 2024/2025, Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Condivido tutto ciò che avete detto su Dovbyk. È un ragazzo eccezionale e piano piano capirà bene il nostro campionato e credo cha abbia ancora molto di più da dare. È un ragazzo molto sensibile e dobbiamo aiutarlo ad esprimersi al meglio, tenendo anche conto della situazione familiare che sta attraversando”.

Sembrava un po’ sparito dalla gara ma l’ingresso di Shomurodov gli ha tolto un po’ di responsabilità e lo hai liberato. È lì che hai vinto la partita?

“Dandogli una spalla abbiamo creato le premesse affinché si sentisse un po’ più aiutato la davanti”.

Cristanrte ha detto che non ci avrebbe creduto gli avessero parlato di Champions. Lei invece?

“Io continuo a lavorare e penso solo a quello. Come dico ai miei ragazzi ora dobbiamo pensare solo a noi e fare attenzione ai dettagli”.

Quanto è difficile tra chi ha voglia di futuro e chi, come lei, ama godersi il viaggio?

“io mi auguro di assolvere al meglio il mio compito, poi chi arriverà mi auguro sia più giovane di noi”.

Arrivare in Champions quanto inciderà sulla scelta?

“non inciderà, ma è importante avere un ottimo piazzamento proprio per rispettare anche le direttive del Financial Fair Play”.