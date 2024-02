Roma, Smalling in gruppo nella rifinitura pre Feyenoord. In gruppo anche Cristante

Striscione pro Mourinho e contro Pellegrini: 'Anello debole..'

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Torna l'Europa League e domani la Roma affronterà il Feyenoord nella gara d'andata del playoff. Prima di volare a Rotterdam nel primo pomeriggio, la squadra di De Rossi ha svolto in mattinata la rifinitura al Fulvio Bernardini e dopo la seduta video è scesa in campo. Presente Chris Smalling, tornato tra i convocati sabato scorso, ma negli scorsi giorni a mezzo servizio del tecnico giallorosso per un programma di allenamento personalizzato visto l'infortunio che lo ha tenuto fuori cinque mesi. Il centrale inglese, dunque, dovrebbe essere a disposizione della Roma. In gruppo anche Cristante, costretto a uscire contro l'Inter nella ripresa per un problema alla schiena.

Il quattro giallorosso stringerà i denti, ma non è escuso che possa esser Bove a partire titolare al suo posto domani. Nel frattempo, però, la tifoseria continua a contestare il capitano romanista. "Pellegrini 'anello' debole", recita lo striscione affisso fuori Trigoria nella notte. Il riferimento è all'anello che la squadra ha regalato a Mourinho per la vittoria della Conference League e che lo Special One, nel giorno del suo esonero, ha lasciato nell'armadietto di Pellegrini con il biglietto "me lo ridarete quando diventerete uomini". (ANSA).