La Roma pensa già al futuro e soprattutto inizia a fare i conti in vista di una potenziale operazione che al momento pare essere quanto meno complicata, ovvero il riscatto di Chris Smalling. I giallorossi vorrebbero riscattare il difensore di proprietà del Manchester United, ma gli inglesi chiedono non meno di 18 milioni di euro che sommati all'ingaggio lordo del 31enne, significherebbe dover investire 40 milioni per la sua permanenza nella Capitale.

Sirene dalla Premier - I Red Devils non hanno mai nascosto che sarebbero pronti a riportarlo "a casa" e in più ci sono diversi club inglesi che gli hanno messo gli occhi addosso e che potrebbero garantirgli uno stipendio più alto di quello che percepisce a Roma. Per sognare la sua permanenza, la qualificazione alla prossima Champions League è determinante e inoltre sarà decisiva anche la sua volontà, necessaria per limare il prezzo oltre che per accordarsi sul contratto senza ulteriori frizioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.