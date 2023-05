Roma, Spinazzola vorrebbe restare e rinnovare ma il club non l'ha ancora chiamato

vedi letture

Leonardo Spinazzola è intervenuto ieri in conferenza stampa prima di Roma-Bayer Leverkusen come uno dei giocatori più esperti della rosa giallorossa. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Il suo contratto scade nel 2024 e sarebbe più che felice di prolungare con il club capitolino, ma nessuno ancora l'ha chiamato: "In questo momento non ha senso parlarne" ha dichiarato ieri, ma è ovvio che si aspetti di conoscere i piani del club nel più breve tempo possibile, anche per pianificare l'estate e il futuro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.