Roma, Svilar: "L'assenza di Smalling? I ragazzi di stasera non mi hanno fatto lavorare"

vedi letture

Il portiere della Roma, Mile Svilar, ha parlato in mixed zone al termine della partita vinta contro lo Sheriff:

C'è un po' di rammarico per non aver vinto il girone?

"Sì, mi dispiace per non averlo vinto. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, una buona vittoria".

Avrete due partite in più, vi spaventa?

"Sarà più difficile, ma andremo ai play off come abbiamo fatto lo scorso anno. Andiamo per vincere questi play off".

Ti senti pronto se ti dovesse arrivare una chiamata da titolare?

"Io mi sento meglio ogni partita, ogni occasione che ho do il massimo".

Come vi state preparando per queste gare difficili?

"Sono molte gare, come ci sono molte partite per tutti. Cerchiamo di vincere ogni paritita. Domenica andiamo a Bologna per vincere".

Aspettate con ansia il ritorno di Smalling?

"I ragazzi oggi hanno fatto un buon lavoro difensivo, non ho mai fatto nulla praticamente"