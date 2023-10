Roma, Tiago Pinto: "Per Lukaku è una partita come le altre, ha avuto poco tempo per pensarci"

Le parole di Tiago Pinto, general manager della Roma, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter. "La cosa bella del calcio è che tutte le partite valgono tre punti, una partita difficile contro una squadra che sta facendo un grande campionato. E' una partita difficile ma ci siamo preparati nel miglior modo possibile per ottenere il miglior risultato. Per Lukaku è una partita uguale alle altre, ha avuto poco tempo per pensarci visto che giovedì ha giocato e segnato. Non ha avuto molto tempo per pensarci, ora sta costruendo la sua storia nella Roma".

L'Inter ha deciso di non far parlare nessuno nel pre partita.

"Loro hanno i dirigenti più bravi ed esperti di Italia, rispetto per loro ma noi facciamo quello che pensiamo".