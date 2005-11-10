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Runjaic: "Udinese soddisfatto del mio lavoro. Zaniolo? Giocherà, ma non sarà titolare"

Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:22Serie A
24.10.2026 18:22Serie A
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Il tecnico dei friulani parla così alla vigilia del match contro il Milan: "Con un paio di punti in più saremmo in uno scenario migliore".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan: "In settimana ci siamo allenati bene, la società in generale è soddisfatta del mio lavoro e la fiducia è reciproca. Bisogna ripagare la fiducia però, conosco bene la storia dell'Udinese, sono molto motivato. Sicuramente c'è pressione e devo assumermela, attraverso la fiducia che mi è data. La gara contro il Lecce è stata un'eccezione alla regola, nessuno si aspettava una prestazione del genere. Se avessimo un paio di punti in più probabilmente saremmo arrabbiati, ma in uno scenario migliore. Una sconfitta del genere dopo un filotto chiaramente fa restare ancora peggio".

Zaniolo ci sarà?
"Sarà a disposizione, scenderà in campo, ma non da titolare. Bisogna gestirlo. Conosciamo abbastanza bene il suo storico in termini di infortuni, chiaramente è frustrato per non aver potuto dare il suo apporto e ha tanta voglia di scendere in campo. C'è una settimana da tre partite, domani gli faremo fare qualche minuto e poi vedremo come reagirà a livello fisico".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Kosta Runjaic.

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