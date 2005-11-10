Sabatini legge la Juventus di Spalletti: "La sfida più difficile della sua carriera"

"La sfida più difficile di tutta la sua carriera". Walter Sabatini conosce bene Luciano Spalletti e tramite le pagine di Tuttosport il direttore sportivo analizza il difficile momento della sua Juventus.

L'ultima esperienza comune dei due fu a San Siro con l'Inter, dove Spalletti su sostituito da Antonio Conte. Ovvero colui che ora torna di moda per la panchina bianconera. "Luciano è un perfezionista e ha sempre impostato il suo lavoro sulla disciplina, sulla mentalità, sulla voglia di superare se stessi. Ora spero che allenti le briglie e abbassi un pochettino le pretese sui suoi calciatori, perché in questo momento non sono in grado di offrire risposte che si avvicinino alla perfezione tecnico-tattica. Se la Juventus li mandasse via (lui e Massara) brucerebbe l'idea stessa di "Juventus". Questo club nelle gestioni ha sempre avuto la tranquillità di aspettare, sopportando anche le sconfitte".