Sabatini vs Gasperini: “Spintonò Massara davanti alla Roma”. Poi il rischio querela e le scuse

Prima le accuse, poi il rischio di una querela e infine le scuse. Walter Sabatini fa marcia indietro dopo aver raccontato un presunto episodio che avrebbe coinvolto Gian Piero Gasperini e Frederic Massara alla Roma. L'ex dirigente giallorosso aveva accusato l'allenatore di aver spintonato il direttore sportivo davanti alla squadra, nel corso della scorsa stagione. Dichiarazioni pesanti, alle quali Gasperini ha scelto di non replicare pubblicamente, pur dando mandato ai propri legali di tutelarlo nelle sedi opportune.

Le accuse di Sabatini e la reazione di Gasperini

Tutto nasce da un'intervista concessa da Sabatini al Quotidiano Nazionale. Interpellato su Gasperini, l'ex dirigente di Roma e Inter aveva risposto: “Gasperini, bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra”. Poi un'ulteriore accusa: “Lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni...”. Parole che hanno rapidamente fatto il giro dei media, arrivando anche all'attenzione dell'allenatore. Gasperini ha deciso di non commentare la ricostruzione, né nell'immediato né in futuro, mentre dalla Roma è filtrata la notizia del mandato affidato agli avvocati per valutare le iniziative a tutela del tecnico.

Il dietrofront: Sabatini chiede scusa su Instagram

La vicenda ha però registrato un nuovo sviluppo con le scuse pubbliche di Sabatini. Attraverso il proprio profilo Instagram, l'ex dirigente ha spiegato il contesto nel quale erano maturate le sue dichiarazioni: “Nel corso di un’intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma”. Sabatini ha quindi riconosciuto di aver sbagliato: “Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell’opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole”.