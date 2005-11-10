Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini ha parlato delle due romane che occupano le prime due posizioni, non succedeva da 25 anni. E ha parlato di Luis Enrique, tecnico da lui scelto per i giallorossi nell'estate del 2011 e che domani sfiderà proprio i capitolini alla guida del Paris Saint-Germain, forte delle due Champions vinte. Un rimpianto per Roma? Non secondo il dirigente:

Sabatini: "Luis Enrique hombre vertical. Alla Roma cercai di trattenerlo in tutti i modi"

"Roma non vive di rimpianti. Lui fece scelte impopolari, a partire dall'esclusione di Totti in Europa League per far giocare Verre, un ragazzino. La gente non gliel'ha mai perdonato. Luis Enrique è uno spagnolo molto orgoglioso, un uomo irripetibile. Quando si parla di hombre vertical si deve pensare a lui: umanamente, intellettualmente, come allenatore. In società abbiamo cercato in tutti i modi di trattenerlo. Se sarebbe diventato lo stesso anche a Roma? Sì, perché i romanisti sanno tornare sui loro passi. Una storia iniziata con una premessa sbagliata sarebbe diventata un bel film perché Luis era grandioso e la gente se ne sarebbe accorta".