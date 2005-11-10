Sabatini: "Luis Enrique alla Roma? La gente non gli perdonò Verre al posto di Totti"
Gaetano Mocciaro
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini ha parlato delle due romane che occupano le prime due posizioni, non succedeva da 25 anni. E ha parlato di Luis Enrique, tecnico da lui scelto per i giallorossi nell'estate del 2011 e che domani sfiderà proprio i capitolini alla guida del Paris Saint-Germain, forte delle due Champions vinte. Un rimpianto per Roma? Non secondo il dirigente:
Sabatini: "Luis Enrique hombre vertical. Alla Roma cercai di trattenerlo in tutti i modi"
"Roma non vive di rimpianti. Lui fece scelte impopolari, a partire dall'esclusione di Totti in Europa League per far giocare Verre, un ragazzino. La gente non gliel'ha mai perdonato. Luis Enrique è uno spagnolo molto orgoglioso, un uomo irripetibile. Quando si parla di hombre vertical si deve pensare a lui: umanamente, intellettualmente, come allenatore. In società abbiamo cercato in tutti i modi di trattenerlo. Se sarebbe diventato lo stesso anche a Roma? Sì, perché i romanisti sanno tornare sui loro passi. Una storia iniziata con una premessa sbagliata sarebbe diventata un bel film perché Luis era grandioso e la gente se ne sarebbe accorta".