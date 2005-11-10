Walter Sabatini: "Lotito fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come con i tifosi"

Nel corso di un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale l'ex dirigente di Roma ed Inter, Walter Sabatini, ha detto la sua in merito alle reali possibilità per la Lazio di Gennaro Gattuso di vincere il campionato. Dopo 11 giornate la squadra biancoceleste è ancora prima in Serie A, davanti a Inter e Roma. In molti si chiedono però se Frattesi e compagni potranno continuare a stupire tutti fino alla fine, contendendo il titolo alle rivali.

L'esperto dirigente ha dichiarato "Se sarebbe assurdo per la Lazio vincere lo scudetto? No, è plausibile. Con la sindrome di accerchiamento si possono fare miracoli". Sabatini ha poi commentato anche la situazione che si è creata negli anni fra i tifosi biancocelesti e la proprietà, con una lunga e plateale protesta della piazza che diserta le gare interne: "Se è assurdo che il contestato Lotito abbia vinto con la Lazio più di due magnati Usa con la Roma? No, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi".

Le parole di Sabatini su Gasperini

Sabatini si è espresso anche sull'allenatore giallorosso, Gian Piero Gasperini. Da un lato il riconoscimento del suo lavoro, dall'altro però un clamoroso retroscena che risalirebbe alla scorsa stagione. Queste le sue parole: "Se per una squadra meglio Gasperini o Gattuso? Gasperini, bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra"". E ha aggiunto: "Lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni...".