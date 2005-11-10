"Spintonò Massara". Arrivano le scuse di Sabatini a Gasperini: "Ho sbagliato"

Walter Sabatini fa marcia indietro. L’ex dirigente, tra le altre di Palermo, Roma e Inter, aveva raccontato di un episodio in cui Gian Piero Gasperini aveva spintonato Frederic Massara - pupillo di Sabatini - davanti alla squadra della Roma. Un racconto che ha portato l’attuale tecnico giallorosso, che non ha replicato pubblicamente, a dare mandato ai suoi legali per tutelarsi. Ora, però, arriva il dietrofront di Sabatini.

”Chiedo scusa”

L’esperto dirigente ha infatti pubblicato un messaggio attraverso il proprio account ufficiale su Instagram, in cui ha ammesso di aver ecceduto: “Nel corso di un’intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma.

Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell’opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole”.