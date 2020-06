Sampdoria, Ranieri: "La classifica non mi preoccupa, siamo ancora fuori dalla zona pericolosa"

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista al tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato parla della lotta per la salvezza: "Preoccupa la classifica precaria? Nient’affatto. Semmai vedo consapevolezza, la stessa che ci accompagna dal primo giorno in cui sono arrivato qui. E poi, è passato un altro turno e nulla è cambiato. Quindi non va poi così male. Siamo ancora fuori dalla zona pericolosa, ma c’è sempre un’onda che ci può sommergere. Sappiamo cosa ci aspetta e come fare per venirne fuori. La condizione fisica è eccellente, la squadra sta facendo un bel pressing. Il Bologna spinge tanto, l’ho visto giocare contro la Roma. Ma con il passare dei giorni, saremo sempre più rodati".