Sassuolo, Adzic: "Oggi dalla panchina? Sicuramente preferisco partire titolare"

Vasiljie Adzic, trequartista del Sassuolo, ha commentato la sconfitta per 2-0 contro il Como in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel quale non siamo riusciti a fare gol. Nella ripresa ci è mancato qualcosa in più e ci hanno fatto due gol. Bisogna crescere, dobbiamo fare punti. L'obiettivo è rialzare la testa ed andare avanti".

Cosa pensi della partita con la Lazio?

"Giocheremo in casa ed ospiteremo una squadra forte. Noi dobbiamo crescere ma siamo di buon livello, l'abbiamo dimostrato nei primi 45 minuti. Dalla prossima dobbiamo farlo per 90 e vincere, questa è la cosa che conta".

Sei partito dalla panchina oggi, come mai?

"Non è una domanda per me, ma io sono sempre a disposizione del mister. Sicuramente preferisco partire da titolare, anche se oggi non ci sono riuscito. Per il resto decide il mister".

Che differenza tra i risultati in casa casa e quelli in trasferta.

"Non saprei spiegarla, secondo me non ci facciamo tanto caso. E' meglio sicuramente in casa dove siamo più abituati, ma noi vogliamo sempre vincere: quindi non fa differenza. In futuro faremo del nostro meglio anche in trasferta".