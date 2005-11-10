Sassuolo, Aquilani: "Sul secondo gol del Como incomprensione, chiamavo i cambi da 40 secondi"
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Simone Bernabei
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Oggi alle 00:30Serie A
autore Simone Bernabei
25.10.2026 00:30Serie A
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Il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Como, dando la sua lettura della partita.
Come giudica la partita?
"Primo tempo abbastanza bene, c'era energia. Poi siamo stati poco cattivi, anche nell'ultimo passaggio. Contro queste grandi squadre invece bisogna essere più concreti. Sul secondo gol chiamavo da 30-40 secondi i tre cambi, c'è stata un'incomprensione e non sono arrivati".
Ai microfoni di DAZN, lo stesso Aquilani ha poi precisato: "Ma non abbiamo perso per questo motivo".
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