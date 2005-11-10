Sassuolo, Aquilani: "Hai preso gol e ti butti giù, serve alzare il livello. E l'ignoranza"

17.14 - Con la trasferta fallita a Como è la quarta partita senza vittoria per il Sassuolo, oltre che il secondo ko di fila. A breve Alberto Aquilani, allenatore dei neroverdi, in conferenza stampa.

Come giudica la partita?

"Primo tempo abbastanza bene, c'era energia. Poi siamo stati poco cattivi, anche nell'ultimo passaggio. Contro queste grandi squadre invece bisogna essere più concreti. Chiamavo da 30-40 secondi i tre cambi, c'è stata un'incomprensione e non sono arrivati".

Poco cinici negli ultimi metri?

"A volte ci specchiamo troppo, è un difetto che dobbiamo risolvere subito. Primo tempo fatto bene, nonostante il Como sia una squadra che gioca per i vertici. C'è differenza sotto alcuni aspetti, il secondo tempo invece non è spiegabile. Hai preso un gol e ti butti giù, l'altro idem. Non c'è spiegazione".

Ha parlato con Fabregas o il presidente Suwarso nel post-partita?

"Ci siamo salutati io e Cesc, c'è una stima reciproca che va avanti da anni. Sta facendo qualcosa di straordinario".

Matic ha avuto dei problemi?

"Il mio lavoro è complicato, lungo. Io oggi sono un allenatore di una società molto importante, che lavora bene e il mio mestiere è questo. Matic dopo 60 minuti ha iniziato a calare, poi si sono aperti gli spazi e il cambio l'ho fatto per questo".

Sebastiano Esposito?

"Se gioca uno e non gioca quell'altro o viceversa, mi trovo in una situazione difficile. Bowie è importante poi".

Ora come si riparte? Ci sono partite importanti...

"Bisogna reagire e mettere qualcosa in più. Bisogna capire che affrontiamo 3-4 squadre di altissimo livello, bisogna alzare l'asticella e alzare il livello. A volte serve anche ignoranza, altrimenti è difficile".

17.24 - Finisce conferenza stampa.